Агуеро не включив Марадону у збірну аргентинців – Дієго є колишнім тестем форварда Манчестер Сіті

Схоже, стосунки Серхіо Агуеро з колишнім тестем далекі від ідеальних.

Нападник Манчестер Сіті на прохання Тьєррі Анрі під час прямого ефіру в Instagram сформував команду з 5-ти найкращих аргентинських футболістів. У ворота Агуеро поставив Хермана Бургоса, а до списку польових гравців увійшли Оскар Руджері, Хуан Роман Рікельме, Ліонель Мессі та Карлос Тевес, повідомляє TyC Sports.

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Спочатку Агуеро включив у команду мрії і себе, але після зауваження про відсутність Рікельме вирішив, що буде тренером уявної збірної. Зауважимо, що в списку 31-річного Куна не знайшлося місця Дієго Марадоні, який став головним героєм переможного для Аргентини ЧС-1986, а згодом тренував національну команду.

До слова, Марадона є колишнім тестем Серхіо. Агуеро був одружений з донькою Дієго, яка у 2009-му народила йому сина Бенджаміна.

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