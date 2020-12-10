"У нього завжди буде гольовий інстинкт. Він провів 3-4 тренування, і все було добре. Серхіо зіграв 25 хвилин проти Марселя і відразу ж забив.

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Втім, все має відбуватися поступово. Ми повинні подивитися, якою буде його реакція після матчу. Чи може Агуеро вийти на матч проти Манчестер Юнайтед в АПЛ? Ні", – наводить слова Гвардіоли Goal.

Додамо, що Серхіо Агуеро провів лише 5 матчів у поточному сезоні та відзначився двома голами.

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