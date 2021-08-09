Іспанська Барселона наблизилася до одного з найбільших трансферних провалів у кадровій історії клубу. Накивати п'ятами з Камп Ноу готовий нападник Серхіо Агуеро.

Аргентинець розглядає варіант із анулюванням контракту з "блаугранас", повідомляє журналіст Сіке Родрігес у своєму твіттері.

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Напередодні Агуеро зазнав травми та може пропустити тривалий термін. Попри перші оптимістичні прогнози (2-3 тижні), ветеран насправді може вилетіти до листопада. Це підвищує шанси на дострокове завершення співпраці з Барсою. Таке бажання з'явилося після відходу Мессі.

Агуеро з агентом минулої п'ятниці нібито провів перемовини з босами каталонців, обговорюючи свій відхід ще до дебютного матчу в складі Барселони. Якщо Барса не відпустить досвідченого нападника, то він може навмисне "накопичувати" травми.

Нагадаємо, що Серхіо Агуеро уклав 2-річний контракт із "блаугранас" на початку літа. Угодою закладена зарплата в розмірі 5 млн євро за сезон.

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