Досвідчений аргентинець не допоможе "містянам" на старті сезону, повідомляє Sky Sports.

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Через травму коліна Агуеро пропустить орієнтовно ще 2 місяці. Після рестарту сезону 2019/20 він зіграв лише 55 хвилин в АПЛ, а потім був прооперований. За тодішніми прогнозами лікарів, аргентинський нападник повинен був повернутися до роботи на початку вересня.

У минулій кампанії Серхіо Агуеро провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі. Дебютний матч нового сезону Манчестер Сіті проведе в понеділок, 21 вересня, проти Вулверхемптона на виїзді.

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