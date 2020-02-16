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Агуеро може покинути Англію – на форварда полюють два гранди

16 лютого 18:51 1929 Читать на русском
Агуеро може покинути Англію – на форварда полюють два гранди
Серхіо Агуеро / Reuters

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро вже має пропозиції від топ-клубів після дискваліфікації "містян" з Ліги чемпіонів.

Реал та Атлетіко спробують підписати Серхіо Агуеро в літнє трансферне вікно, повідомляє AS.

Манчестер Сіті ризикує втратити чемпіонство АПЛ сезону 2013/14

За інформацією видання, два мадридських клуби мають намір вести боротьбу за аргентинця, який може покинути Манчестер в зв'язку з дворічним відстороненням від участі в Лізі чемпіонів. Контракт аргентинця з "містянами" закінчується у 2021 році, і скоріш за все, форвард не продовжуватиме угоду.

До слова, у поточному сезоні Агуеро забив 21 м'яч і віддав дві результативні передачі у 22 матчах за Манчестер Сіті.

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