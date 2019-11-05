Агуеро: Ліверпуль – єдиний суперник в АПЛ, який може нам нашкодити

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро зізнався, що Ліверпуль не є найпринциповішим суперником "містян" в АПЛ.

"Може, ігри з Ліверпулем – це класика для телебачення, але не для нас. Справжня класика – це матчі проти Юнайтед.

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Ліверпуль завжди був складним суперником, але, коли я прийшов, командою, з якою ми боролися за титул, був Манчестер Юнайтед. До того ж не варто списувати з рахунків і Челсі.

Однак протягом останніх чотирьох сезонів Ліверпуль став грізною силою і тепер бореться з нами за перемогу в Прем'єр-лізі. Це єдина команда в чемпіонаті, яка здатна нам нашкодити. Вони вже довгі роки прагнуть чемпіонства. У минулому сезоні у них не вийшло осилити весь шлях, тому тепер вони сповнені ентузіазму", – цитує Агуеро France Football.

Після 11-ти турів АПЛ Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці, відірвавшись від Манчестер Сіті на 6 очок.

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