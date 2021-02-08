Форвард Ман Сіті Серхіо Агуеро ще не визначився, де розпочне наступний сезон.

Серхіо Агуеро ініціює зустріч з босами Манчестер Сіті, щоб визначитись щодо свого майбутнього, повідомляє The Athletic.

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Сторони спокійно оцінюють ситуацію з тим, що контракт 32-річного аргентинця завершується вже влітку і готові до будь-якого розвитку подій. У таборі Сіті знають, що Серхіо вже отримав низку пропозицій щодо працевлашутвання.

Агуеро захищає кольори Ман Сіті з 2011-го. У нинішньому сезоні АПЛ Агуеро через травми провів лише 5 поєдинків.

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