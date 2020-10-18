Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро відзначився не надто коректною поведінкою у матчі проти Арсенала (1:0).

Аргентинець дозволив собі грубощі на адресу лайнсвумен Шіанн Мейсі, інформує The Sun.

Манчестер Сіті – Арсенал – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Агуеро вимагав аут на свою користь, проте рефері вказала прапорцем у бік воріт Манчестер Сіті. Зірка "містян" схопив Мейсі за шию, за що цілком міг отримати жовту або червону картку. Втім, головний арбітр матчу Кріс Кавана залишив цей епізод поза увагою.

Нагадаємо, Манчестер Сіті здобув мінімальну перемогу над Арсеналом і вирвався на дев'яту сходинку АПЛ.

Манчестер Сіті здолав Арсенал завдяки голу Стерлінга – розкішна гра голкіперів і невпевнені "каноніри"