Агуеро, Фірміно, Пуккі та ще 3 гравці претендують на звання найкращого в АПЛ у серпні

Одразу три футболісти у списку представляють Манчестер Сіті.

Англійська Прем'єр-ліга назвала 6 футболістів, які претендують на звання найкращого гравця чемпіонату у серпні.

У списку номінантів відразу 3 гравці представляють діючих чемпіонів – Манчестер Сіті. До них приєднався форвард Ліверпуля Фірміно, півзахисник Бернлі Барнс і дебютант Прем'єр-ліги у складі Норвіча Теему Пуккі, який став сенсацією початку чемпіонату.

Клопп і Гвардіола позмагаються за звання найкращого тренера АПЛ у серпні

Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті)

Ешлі Барнс (Бернлі)

Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті)

Роберто Фірміно (Ліверпуль)

Теему Пуккі (Норвіч)

Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)

Ярмоленко лідирує у голосуванні за найкращий гол Вест Хема у серпні

Проголосувати за свого фаворита можна на сайті Прем'єр-ліги за посиланням.

Після 4 стартових турів лише Ліверпуль йде у турнірній таблиці АПЛ без втрати очок. Манчестер Сіті – другий і відстає на 2 очки.

It's that time again!



Get voting for your @EASPORTSFIFA Player of the Month ️ #PLAwards pic.twitter.com/XDwbPegL4O — Sports Extra (@AlexSportsExtra) September 6, 2019

Ярмоленко лідирує у голосуванні за найкращий гол Вест Хема у серпні