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Агуеро, Фірміно, Пуккі та ще 3 гравці претендують на звання найкращого в АПЛ у серпні

16:14 315 Читать на русском
Агуеро, Фірміно, Пуккі та ще 3 гравці претендують на звання найкращого в АПЛ у серпні
Агуеро, Фірміно, Пуккі та ще 3 гравці претендують на звання найкращого в АПЛ у серпні

Одразу три футболісти у списку представляють Манчестер Сіті.

Англійська Прем'єр-ліга назвала 6 футболістів, які претендують на звання найкращого гравця чемпіонату у серпні.

У списку номінантів відразу 3 гравці представляють діючих чемпіонів – Манчестер Сіті. До них приєднався форвард Ліверпуля Фірміно, півзахисник Бернлі Барнс і дебютант Прем'єр-ліги у складі Норвіча Теему Пуккі, який став сенсацією початку чемпіонату.

Клопп і Гвардіола позмагаються за звання найкращого тренера АПЛ у серпні

Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті)
Ешлі Барнс (Бернлі)
Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті)
Роберто Фірміно (Ліверпуль)
Теему Пуккі (Норвіч)
Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)

Ярмоленко лідирує у голосуванні за найкращий гол Вест Хема у серпні

Проголосувати за свого фаворита можна на сайті Прем'єр-ліги за посиланням.

Після 4 стартових турів лише Ліверпуль йде у турнірній таблиці АПЛ без втрати очок. Манчестер Сіті – другий і відстає на 2 очки.

Ярмоленко лідирує у голосуванні за найкращий гол Вест Хема у серпні

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Теги
Англія Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Теему Пуккі Теему Пуккі Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Роберто Фірміно Роберто Фірміно Ешлі Барнс Ешлі Барнс Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро
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