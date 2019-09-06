Агуеро, Фірміно, Пуккі та ще 3 гравці претендують на звання найкращого в АПЛ у серпні

Одразу три футболісти у списку представляють Манчестер Сіті.
Англійська Прем'єр-ліга назвала 6 футболістів, які претендують на звання найкращого гравця чемпіонату у серпні.
У списку номінантів відразу 3 гравці представляють діючих чемпіонів – Манчестер Сіті. До них приєднався форвард Ліверпуля Фірміно, півзахисник Бернлі Барнс і дебютант Прем'єр-ліги у складі Норвіча Теему Пуккі, який став сенсацією початку чемпіонату.
Клопп і Гвардіола позмагаються за звання найкращого тренера АПЛ у серпні
Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті)
Ешлі Барнс (Бернлі)
Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті)
Роберто Фірміно (Ліверпуль)
Теему Пуккі (Норвіч)
Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)
Ярмоленко лідирує у голосуванні за найкращий гол Вест Хема у серпні
Проголосувати за свого фаворита можна на сайті Прем'єр-ліги за посиланням.
Після 4 стартових турів лише Ліверпуль йде у турнірній таблиці АПЛ без втрати очок. Манчестер Сіті – другий і відстає на 2 очки.
Ярмоленко лідирує у голосуванні за найкращий гол Вест Хема у серпні