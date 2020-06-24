Агуеро був прооперований у Барселоні з випередженням графіка

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро вже готовий розпочати реабілітацію після хірургічного втручання.

24 червня аргентинцеві зробили операцію в одній із клінік Барселони. Спочатку процедура мала відбутися 25 червня, але лікарі вирішили все зробити на день раніше. Скільки часу Агуеро знадобиться на відновлення, не повідомляється.

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"Все пройшло добре і скоро почну процес відновлення. Величезне спасибі лікарю Кугату, його команді і всім за величезну підтримку", – написав футболіст на своїй сторінці у Твіттері.

Нагадаємо, що Агуеро отримав травму в матчі АПЛ проти Бернлі (5:0). Футболіст був замінений наприкінці першого тайму. Обстеження виявило розрив лівого меніска.

До слова, у сезоні-2019/20 Серхіо зіграв за Манчестер Сіті 32 матчі у всіх клубних турнірах, в яких забив 23 голи та віддав 4 результативні передачі.

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