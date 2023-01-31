Агуеро – про трансфер Мудрика: "Велика перемога для Челсі"
Колишній нападник збірної Аргентини та Манчестер Сіті Серхіо Агуеро висловився про перипетії на трансферному ринку.
"Великі клуби вже зробили свої кроки, залишилося небагато часу до закриття трансферного вікна. Можливо, в останню хвилину стануться якісь сюрпризи, але передбачити це неможливо.
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Було багато трансферів, команди підсилилися справді сильними виконавцями. На думку спадає перехід Михайла Мудрика в Челсі. Це справді підняло їм настрій та має вигляд великої перемоги їхньої команди", – цитує Агуеро FootballLondon.
Нагадаємо, тривалий час головний претендентом на вихованця Шахтаря вважали лондонський Арсенал. Однак Челсі в останній момент зробив вигіднішу пропозицію й перехопив Мудрика.
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