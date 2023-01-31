Колишній нападник збірної Аргентини та Манчестер Сіті Серхіо Агуеро висловився про перипетії на трансферному ринку.

"Великі клуби вже зробили свої кроки, залишилося небагато часу до закриття трансферного вікна. Можливо, в останню хвилину стануться якісь сюрпризи, але передбачити це неможливо.

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Було багато трансферів, команди підсилилися справді сильними виконавцями. На думку спадає перехід Михайла Мудрика в Челсі. Це справді підняло їм настрій та має вигляд великої перемоги їхньої команди", – цитує Агуеро FootballLondon.

Нагадаємо, тривалий час головний претендентом на вихованця Шахтаря вважали лондонський Арсенал. Однак Челсі в останній момент зробив вигіднішу пропозицію й перехопив Мудрика.

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