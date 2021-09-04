Перша ліга 2021/22, 7-й тур

Агробізнес – Гірник-Спорт – 0:1

Гол: Ямпіль, 52

Вилучення: Нагорний, 90+1 (Агробізнес)

Агробізнес продовжує лихоманити на старті сезону – команда Чижевського не може виграти у 4 матчах поспіль. Цього разу кривдником став Гірник-Спорт, який також перебуває у зоні вильоту. Долю зустрічі визначив єдиний гол, який забив Ярослав Ямпіль – хавбек точно пробив головою у кут воріт. Агробізнес намагався відігратись, але марно. Команду підвів Нагорний, який у компенсований час отримав пряму червону картку, тож Гірник-Спорт втримав перемогу.

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Поразка залишила Агробізнес на передостанній сходинці турнірної таблиці Першої ліги – після 7-ти турів підопічні Чижевського набрали шість очок. Гірник-Спорт з такою ж кількістю пунктів йде чотирнадцятим.

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