Агробізнес зазнав чималої втрати в історичному матчі Кубка України проти Шахтаря (1:0).

Нападник Сергій Петров пішов з поля через травму. Пошкодження виявилося серйозним, і гравець більше не допоможе команді Чижевського у поточному сезоні, стверджує Meta-ratings.

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Тепер у складі Агробізнеса залишився один здоровий форвард – Богдан Семенець, який і забив єдиний м'яч Шахтарю. Клуб з Волочиська сподівається оперативно підписати ще одного виконавця на цю позицію.

Додамо, що Агробізнес наразі очолює таблицю Першої ліги, а на стадії півфіналу Кубка України зустрінеться з Динамо.

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