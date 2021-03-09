Агробізнес втратив основного форварда у матчі проти Шахтаря – він вилетів до кінця сезону і не зіграє проти Динамо
Агробізнес зазнав чималої втрати в історичному матчі Кубка України проти Шахтаря (1:0).
Нападник Сергій Петров пішов з поля через травму. Пошкодження виявилося серйозним, і гравець більше не допоможе команді Чижевського у поточному сезоні, стверджує Meta-ratings.
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Тепер у складі Агробізнеса залишився один здоровий форвард – Богдан Семенець, який і забив єдиний м'яч Шахтарю. Клуб з Волочиська сподівається оперативно підписати ще одного виконавця на цю позицію.
Додамо, що Агробізнес наразі очолює таблицю Першої ліги, а на стадії півфіналу Кубка України зустрінеться з Динамо.
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