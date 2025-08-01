Агробізнес та Лівий Берег продовжили ігровий день п'ятниці в межах 1-го туру Першої ліги. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга 2025/26, 1-й тур

Агробізнес – Лівий Берег – 2:0

Голи: Войтиховський, 3, 26

Агробізнес та Лівий Берег закривали п'ятничну програму 1-го туру Першої ліги. Журналіст Артур Валерко повідомив, що у складі Агробізнеса дебютував Андрій Богославський, який до цього виступав у чемпіонаті України з футзалу. Це лише другий випадок у вищих лігах – до цього таким гравцем у складі Зорі був Юрій Кудинов.

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А рахунок у грі був відкритий уже на 3-й хвилині: це Войтиховський у підкаті замкнув простріл Леня з лівого флангу. А на 26-й хвилині Максим оформив дубль. Вийшло нестандартно і ефектно: Сьомка навісив з лівого флангу, а Войтиховський чудернацьким ударом у падінні переправив м'яч у ворота.

А друга половина пройшла без голів – Лівий Берег, який минулого сезону виступав в УПЛ, не зміг нав'язати боротьбу супернику та бодай скоротити відставання.