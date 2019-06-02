Агробізнес поступився Металургу, але залишився у Першій лізі

Запорізький Металург зміг перемогти на виїзді Агробізнес, але це не допомогло команді пробитись у Першу лігу.

Перша ліга. Плей-офф, матч-відповідь (перший матч – 4:0)

Агробізнес – МФК Металург – 0:1

Гол: Крапивний, 50

Черкащина-Академія пробилась у Першу лігу

Агробізнес у матчі-відповіді плей-офф за право залишитись у Першій лізі вдома приймав МФК Металург. У першому поєдинку команда з Волочиська перемогла з розгромним рахунком 4:0, а тому перед запоріжцями стояло вкрай складне завдання.

На початку другого тайму Крапивний відзначився голом, але це не допомогло Металургу піднятись дивізіоном вище.

В іншому протистоянні Черкащина-Академія розібралась із Сумами і вийшла в Першу Лігу.

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