"Зараз наші футболісти живуть на квартирах. Поки стадіон служить замість бази. Там ми збираємося, є кафе, тренажерний зал, необхідні умови для функціонування команди. За умовами регламенту в чемпіонаті клуби УПЛ повинні мати команду U-19, незабаром може додатися жіноча команда, і поки не вирішено питання з U-21, ходять дискусії про доцільність участі цього віку.

Стадіон Ювілейний у Сумах виставлений на аукціон

Також потрібно шукати, з ким укласти договір, оскільки своєї повноцінної футбольної школи немає. Школа почала розвиватися, але тільки молодші групи. Де будемо грати у разі виходу в УПЛ? Або в Тернополі, або в Хмельницькому, якщо там стадіон відповідатиме критеріям проведення матчів УПЛ", – резюмував Чижевський у інтерв'ю UA-Футбол.

Додамо, що Агробізнес пішов на зимову паузу у статусі лідера Першої ліги. Свої домашні матчі команда проводить у Волочиську на стадіоні Юність, який наразі не відповідає критеріям УПЛ.

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