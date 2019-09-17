Агробізнес підписав іспанського півзахисника Монроя

Команда з Волочиська підсилилась іспанським гравцем, який має досвід виступів у Сегунді.

Агробізнес оголосив про підписання контракту з іспанським півзахисником Франціском Монроєм Алонсо, повідомляє офіційний сайт клубу. 22-річний футболіст грав за дитячо-юнацькі та молодіжні команди UD Somozas, Arosa SC, AD Vila de Ordes, Леванте (Валенсія), Сельта (Віго). Останнім клубом футболіста був представник другого за силою дивізіону Іспанії (La Liga 2) Алькоркон з однойменного міста.

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Після 9 турів Агробізнес займає 2-е місце в турнірній таблиці Першої ліги і на один пункт відстає від лідируючого Руху.

У п'ятницю, 20 вересня, команда Остапа Маркевича прийме Авангард в матчі 10-го туру чемпіонату.

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