Агробізнес підписав екс-форварда Львова
Український нападник Юрій Захарків спробує допомогти команді з Хмельницької області вибратись з підвалин турнірної таблиці.
Колишній форвард Львова Юрій Захарків продовжить кар'єру у Агробізнесі, повідомляє офіційний сайт клубу з Волочиська.
Жетису припинив співпрацю з українським форвардом через 5 днів після підписання
Деталі контракту не розголошуються.
Нагадаємо, Захарків – вихованець львівських Карпат. За свою кар'єру встиг пограти за Тернопіль, СК Дніпро-1, Олімпік, литовський Атлантас, словацькі Міхаловце і Требишов, таджицький Худжанд та латвійську Єлгаву. Останнім клубом Юрія був ФК Львів, з якого він перейшов у казахський Жетису і який покинув через 5 днів після підписання контракту через травму.
До слова, Агробізнес після 10-ти турів посідає у турнірній таблиці Першої ліги 14-ту сходинку, маючи у своєму активі 7 очок.
Перша ліга: Агробізнес продовжив вражаючу серію без перемог у матчі з Поділлям