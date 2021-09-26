Колишній форвард Львова Юрій Захарків продовжить кар'єру у Агробізнесі, повідомляє офіційний сайт клубу з Волочиська.

Жетису припинив співпрацю з українським форвардом через 5 днів після підписання

Деталі контракту не розголошуються.

Нагадаємо, Захарків – вихованець львівських Карпат. За свою кар'єру встиг пограти за Тернопіль, СК Дніпро-1, Олімпік, литовський Атлантас, словацькі Міхаловце і Требишов, таджицький Худжанд та латвійську Єлгаву. Останнім клубом Юрія був ФК Львів, з якого він перейшов у казахський Жетису і який покинув через 5 днів після підписання контракту через травму.

До слова, Агробізнес після 10-ти турів посідає у турнірній таблиці Першої ліги 14-ту сходинку, маючи у своєму активі 7 очок.

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