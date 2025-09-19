Агробізнес та ЮКСА відкрили програму 7-го туру Першої ліги (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 7-й тур

Агробізнес – ЮКСА – 1:0

Гол: Войтиховський, 50 (пен.)

Агробізнес підходив до матчу серед першої четвірки лідерів другого за силою дивізіону України, тоді як ЮКСА розташовувалася в середині турнірної таблиці.

Перший тайм для обох команд пройшов без особливих моментів, і глядачі голів не побачили. Проте після перерви господарі все ж зуміли відкрити рахунок – з пенальті. Виконавець ЮКСА зіграв рукою у власному штрафному, а Войтиховський реалізував 11-метровий удар.

До кінця матчу голів більше не було. Поєдинок завершився мінімальною перемогою Агробізнеса, завдяки чому команда посіла друге місце, хоча, скоріш за все, тимчасово. Чорноморець залишається першим.

