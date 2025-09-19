Агробізнес переміг ЮКСА та майже наздогнав Чорноморець у турнірній таблиці Першої ліги
Агробізнес та ЮКСА відкрили програму 7-го туру Першої ліги (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Перша ліга, 7-й тур
Агробізнес – ЮКСА – 1:0
Гол: Войтиховський, 50 (пен.)
Агробізнес підходив до матчу серед першої четвірки лідерів другого за силою дивізіону України, тоді як ЮКСА розташовувалася в середині турнірної таблиці.
Перший тайм для обох команд пройшов без особливих моментів, і глядачі голів не побачили. Проте після перерви господарі все ж зуміли відкрити рахунок – з пенальті. Виконавець ЮКСА зіграв рукою у власному штрафному, а Войтиховський реалізував 11-метровий удар.
До кінця матчу голів більше не було. Поєдинок завершився мінімальною перемогою Агробізнеса, завдяки чому команда посіла друге місце, хоча, скоріш за все, тимчасово. Чорноморець залишається першим.
