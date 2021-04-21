Екс-півзахисник Шахтаря Артем Дудік став гравцем Агробізнеса, повідомляє Sportаrena.

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24-річний футболіст підписав з волочиською командою контракт до кінця сезону. Гравець перебував у пошуках клубу з січня, після того, як покинув польську Сандецію.

До слова, Артем – вихованець Волині. З 2017 по 2020 роки належав Шахтарю, однак, виступав переважно в оренді (за білоруський Слуцьк та Маріуполь). У серпні 2020-го перейшов у Сандецію, за яку забив 1 гол в шести матчах. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Нагадаємо, вже сьогодні, 21 квітня, Агробізнес у півфіналі Кубка України зіграє з київським Динамо. Початок зустрічі о 16:00.

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