У неділю, 14 вересня, у 6-му турі другого за силою дивізіону відбулось два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 6-й тур

Ворскла – Агробізнес – 0:0

ЮКСА – Інгулець – 0:0

У першому матчі дня Ворскла розійшлась миром з Агробізнесом. На 7-й хвилині Пріхна навішував у штрафний зі стандарту, м'яч зрикошетив і... – пощастило, що нікого з полтавців не було на добиванні. В середині тайму після навали Ворскли м'яч влучив у руку гравця Агробізнеса, але арбітр пенальті не дав (за мить до цього одразу двоє гравців опинились на газоні після зіткнення). Господарі несамовито тиснули, створюючи момент за моментом, але фортуна була на боці команди з Волочиська.

Наприкінці тайму Войтіховський мав відкривати рахунок, замикаючи передачу партнера, але м'яч зрізався з ноги і полетів високо в небо. У відповідь Дмитрук з гострого кута пробив впритирку з дальною стійкою воріт Агробізнеса.

По перерві Чідомере не зумів відправити м'яч у сітку після прострілу Дмитрука – завадив подвійний рикошет. Полтавці і в другому таймі володіли перевагою, але розпакувати ворота суперника так і не змогли.

Нічия принесла Ворсклі 8 очок і підняла на сьому сходинку турнірної таблиці Першої ліги. Агробізнес з 12-ма пунктами четвертий.

Інгулець та ЮКСА провели другий матч ігрового дня у Першій лізі. Обидві команди створювали моменти, проте жодна не зуміла відкрити рахунок – фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

У турнірній таблиці Інгулець наразі йде на 3-му місці з 12 очками, тоді як ЮКСА розташувалася на 8-й позиції, маючи у своєму активі 8 балів.

