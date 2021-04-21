Гру приймає Тернопільський міський стадіон. Де дивитися матч Агробізнес – Динамо онлайн? Зустріч показує портал oll.tv. Також пряма трансляція запланована на каналі "Футбол 1". О 15:15 там розпочнеться "Студія LIVE". Матч, як і онлайн-трансляція Агробізнес – Динамо на "Футбол 24", стартує о 16:00. Команда Чижевського не змогла виграти відразу 5 попередніх матчів у Першій лізі (4 нічиї), але в Кубку вибила Шахтар та минулорічного фіналіста Ворсклу. Динамо дуже близьке до впевненого чемпіонства в УПЛ. Команда Луческу після звитяги у чвертьфінальній серії пенальті над Колосом видала серію із 7 тріумфів поспіль у чемпіонаті.

Агробізнес – Динамо: анонс і прогноз на півфінал Кубка України

Відзначаємо вихід в основі киян Богдана Лєднєва. Це лише друга поява атакувального хавбека з перших хвилин у поточному сезоні. Повертається у стартовий склад і Віктор Циганков – для віце-капітана Динамо це перший такий вихід за місяць. Загалом після переможного матчу проти Шахтаря Луческу зробив аж 8 змін. Крім згаданих гравців, в основі також вийшли Бойко, Сирота, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко та Жерсон Родрігес.

Агробізнес: Артим – Романюк, Курило, Юхимович, І. Когут – Дудік, Косовський, Слотюк, Бойчук – Груша – М. Когут

Динамо: Бойко – Тимчик, Сирота, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Лєднєв, Жерсон Родрігес – Бєсєдін