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Агробізнес – Волинь: поєдинок Першої ліги перенесуть на нейтральний стадон через скандал з побиттям арбітра

15:42 - Читать на русском
Агробізнес – Волинь: поєдинок Першої ліги перенесуть на нейтральний стадон через скандал з побиттям арбітра
Агробізнес – Волинь / ФК Волинь

Домашня арена Агробізнеса на невизначений час залишиться без футболу.

 

Матч 26-го туру Першої ліги між Агробізнесом і Волинню перенесуть з Волочиська на інший стадіон, повідомляє видання Sportarena.

Екс-президент Ниви В звинуватив власника Агробізнеса у неодноразовому підкупі суддів

Основна причина – слабка робота служби безпеки стадіону після матчу з Минаєм (0:2), коли було побито арбітр Юрія Іванов. Рішення про проведення матчів за межами Волочиська прийнято на час розслідування справи щодо побиття судді. Швидше за все поєдинок, який заплановано на 24 липня, пройде у Тернополі.

Нагадаємо, раніше виконком УАФ задовольнив прохання почесного президента Агробізнесу Олега Собуцького тимчасово відсторонити його від посади віце-президента асоціації. Саме Собуцького Іванов звинувачує у нанесенні йому тілесних ушкоджень. В свою чергу президент Агробізнеса цей факт заперечує і наголошує, що завдяки його діям обурені фанати не вчинили розправу над арбітром.

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