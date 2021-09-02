Зустріч Атлетіко Варнес і Мунісіпаль Пайлон була перервана через напад бджіл.

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Частина футболістів відразу лягли на газон, а інші просто почали тікати. Декому вдалося уникнути уваги агресивних гостей і допомагати партнерам. Зрештою, матч був перерваний на 20 хвилин, допоки бджоли не покинули поле.

Троє учасників зустрічі отримали численні укуси, однак жодної загрози життю немає.

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