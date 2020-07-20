Агірре покинув Леганес після скандального вильоту з Прімери

Мексиканський тренер завершив свою роботу в Леганесі, який у наступному сезоні гратиме в Сегунді.

Леганес на своєму офіційному сайті оголосив про відставку Хав'єра Агірре з посади головного тренера. Клуб подякував мексиканцю та його асистентам за роботу.

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61-річний Агірре очолив "пепінерос" у листопаді минулого року. Під керівництвом мексиканця Леганес провів 26 матчів у чемпіонаті Іспанії – 7 перемог, 10 нічиїх та 9 поразок. Ім'я наступника Агірре наразі не озвучується.

Нагадаємо, Леганес міг врятуватися від вильоту, але на останніх хвилинах матчу з Реалом арбітр не призначив чистий пенальті у ворота мадридців. У випадку перемоги "пепінерос" зберігали б місце в Ла Лізі, у якій виступали з 2016 року.

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