toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВІКТОР СКРИПНИК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Агірре покинув Леганес після скандального вильоту з Прімери

19:57 - Читать на русском
Агірре покинув Леганес після скандального вильоту з Прімери
Хав'єр Агірре / ФК Леганес

Мексиканський тренер завершив свою роботу в Леганесі, який у наступному сезоні гратиме в Сегунді.

Леганес на своєму офіційному сайті оголосив про відставку Хав'єра Агірре з посади головного тренера. Клуб подякував мексиканцю та його асистентам за роботу.

Пограбування року: форвард Реала не дозволив екс-партнерам Луніна залишитись в Ла Лізі

61-річний Агірре очолив "пепінерос" у листопаді минулого року. Під керівництвом мексиканця Леганес провів 26 матчів у чемпіонаті Іспанії – 7 перемог, 10 нічиїх та 9 поразок. Ім'я наступника Агірре наразі не озвучується.

Нагадаємо, Леганес міг врятуватися від вильоту, але на останніх хвилинах матчу з Реалом арбітр не призначив чистий пенальті у ворота мадридців. У випадку перемоги "пепінерос" зберігали б місце в Ла Лізі, у якій виступали з 2016 року.

"Банкрутство киян – не найгірше": новий тренер Динамо знайдений, вражаюча реакція на відставку Михайличенка

blog_ava
Екс-гравця збірної України з ганьбою звільнили з російського клубу
13:56
9477
Теги
Іспанія Леганес Леганес Хав'єр Хав'єр Агірре
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
8
хв
Вулверхемптон
22:15
Крістал Пелас
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук