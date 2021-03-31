Даніель Аггер став головним тренером данського Кеге, повідомляє офіційний сайт клубу.

Мілнер поставив на коня зі своїм іменем і зірвав куш – дружина ветерана Ліверпуля вимагає виграш у коханого

Екс-захисник Ліверпуля завершив кар'єру у 2016 році, для новоспеченого фахівця це буде перший досвід на такій відповідальній посаді. Кеге виступає у другому дивізіоні Данії, але ставить за ціль піднятись в елітний дивізіон.

Нагадаємо, Даніель Аггер відомий своїми виступами за Ліверпуль у 2006-2014 роках.

"Найкращий гість після Марадони": як Юрген Клопп став тренером – сільські дівчата, шок чемпіона світу і український слід