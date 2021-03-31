Аггер очолив данський клуб – перший тренерський досвід для легенди Ліверпуля
21:28 - Читать на русском
Колишній данський захисник Даніель Аггер розпочав кар'єру тренера.
Даніель Аггер став головним тренером данського Кеге, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Екс-захисник Ліверпуля завершив кар'єру у 2016 році, для новоспеченого фахівця це буде перший досвід на такій відповідальній посаді. Кеге виступає у другому дивізіоні Данії, але ставить за ціль піднятись в елітний дивізіон.
Нагадаємо, Даніель Аггер відомий своїми виступами за Ліверпуль у 2006-2014 роках.
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