Агуеро ризикує попрощатись із футболом – аналізи форварда Барселони невтішні
Нападник Барси Серхіо Агуеро залишається під пильним наглядом лікарів.
Останні результати обстеження Серхіо Агуеро виявили, що проблеми форварда із серцем серйозніші, ніж очікувалось, повідомляє AS.
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Лікарі не виключать, що 33-річний аргентинець буде змушений завершити кар'єру, хоча раніше йому прогнозували повернення на поле за три місяці. Нагадаємо, у матчі 12-го туру Прімери проти Алавеса у Серхіо трапився приступ тахікардії.
Агуеро влітку попрощався з Манчестер Сіті та долучився до Барселони на правах вільного агента. У нинішньому сезоні Ла Ліги нападник провів лише 4 матчі.
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