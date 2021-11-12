Останні результати обстеження Серхіо Агуеро виявили, що проблеми форварда із серцем серйозніші, ніж очікувалось, повідомляє AS.

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Лікарі не виключать, що 33-річний аргентинець буде змушений завершити кар'єру, хоча раніше йому прогнозували повернення на поле за три місяці. Нагадаємо, у матчі 12-го туру Прімери проти Алавеса у Серхіо трапився приступ тахікардії.

Агуеро влітку попрощався з Манчестер Сіті та долучився до Барселони на правах вільного агента. У нинішньому сезоні Ла Ліги нападник провів лише 4 матчі.

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