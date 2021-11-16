"Чому я не залишився у Різеспорі? У цьому клубі така політика. Вони беруть вісім чоловік в оренду на півроку – якщо хтось дуже сподобався, то залишають. Потім знову беруть декілька людей. Агентські "мутки".

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Переїжджати до Туреччини з практично нульовим знанням мови було нескладно, адже там був Морозюк. Він вже добре розумів мову і допомагав мені. Було легко. Ще з нами був Борячук, тож почувалися ми нормально. Там взагалі було багато легіонерів: хорватів, бразильців. Турків було мало – всього вісім чоловік. Тож ми не почувалися чужинцями", – сказав Гармаш в інтерв'ю BurBuzz.

Нагадаємо, Денис на правах оренди виступав за Різеспор з січня по серпень 2020 року. За цей час він провів за турецький клуб 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 м'ячі.

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