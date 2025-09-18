Як повідомляє ESPN, наближені до бразильця люди стурбовані ставленням головного тренера Реала Хабі Алонсо до футболіста. Вони вважають, що новий наставник не вірить у гравця так, як це робив попередній, Карло Анчелотті.

Реал надовго втратив Трента – в Алонсо криза захисників

Вінісіус провів повністю тільки один матч за Реал при Алонсо, в двох вийшов на заміну, а в восьми був замінений у другому таймі.

У той же час керівництво Реала незадоволене тим, як представники Вінісіуса ведуть переговори про продовження контракту. Боси "бланкос" були впевнені, що все йде до укладення нової угоди, але ситуація ускладнилася після того, як гравець змінив деякі умови.

У мадридській команді допускають, що Вінісіус може спробувати піти в 2027-му як вільний агент, хоча раніше продовження контракту здавалося неминучим. Оточення форварда вважає, що запропоновані умови (20 млн євро на рік) недостатньо хороші, враховуючи, що гравець зараз заробляє 17 млн.

Реал дотиснув Марсель у скандальному матчі ЛЧ – Карвахаль повторив Зідана-2006, дубль Мбаппе з пенальті