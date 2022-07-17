Конопля, Бондар і Трубін з одноклубниками / Сайт Шахтаря

Представники компанії завітали на Керроу Роуд, домашній стадіон Норвіча, з робочим візитом. Про це агентство повідомило в Instagram. Інші деталі тримають у секреті.

Трубін назвав найзнаковіші поєдинки у складі Шахтаря – серед них сенсаційна перемога над Реалом

Серед відомих клієнтів Part of the Game можна виділити голкіпера Анатолія Трубіна, оборонців Юхима Коноплю, Валерія Бондаря, хавбека Дмитра Криськіва (усі – Шахтар) й захисника Тараса Качарабу (Славія Прага).

Зауважимо, Норвіч минулий сезон проводив в АПЛ, але за його підсумками посів останню сходинку й знову вилетів у Чемпіоншип.

Клієнти Part of the Game: