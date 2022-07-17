Агенти Трубіна та ще кількох гравців збірної України завітали у Норвіч
17 липня 20:24 - Читать на русском
Представники українського футбольного агентства Part of the Game відвідали клуб із Чемпіоншипу.
Представники компанії завітали на Керроу Роуд, домашній стадіон Норвіча, з робочим візитом. Про це агентство повідомило в Instagram. Інші деталі тримають у секреті.
Трубін назвав найзнаковіші поєдинки у складі Шахтаря – серед них сенсаційна перемога над Реалом
Серед відомих клієнтів Part of the Game можна виділити голкіпера Анатолія Трубіна, оборонців Юхима Коноплю, Валерія Бондаря, хавбека Дмитра Криськіва (усі – Шахтар) й захисника Тараса Качарабу (Славія Прага).
Зауважимо, Норвіч минулий сезон проводив в АПЛ, але за його підсумками посів останню сходинку й знову вилетів у Чемпіоншип.
Клієнти Part of the Game:
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