Агенти Дембеле зустрілись з Хаві – наближається "потепління"
У відносинах між Барселоною та Усманом Дембеле може настати мир. Сторони знову шукатимуть компроміс.
Агенти Мусса Сіссоко і Марко Ліхштайнер напередодні зустрілись з Хаві Ернандесом, щоб озвучити подальші плани 24-річного французького вінгера. Вони у нього тверді – продовжити кар'єру в Каталонії, повідомляє Sport.es.
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Усман повністю відданий проєкту і гордиться тим, що одягає синьо-гранатову футболку. Про це заявляли агенти в розмові з тренером. Ці слова можуть зняти напругу, яка є між Барсою і французом, та посприяти поверненню до перемовин. Сіссоко і Ліхштайнер залишатимуться у столиці Каталонії, допоки остаточно не вирішать ситуацію.
У поточній кампанії Усман Дембеле провів 11 матчів, відзначився голом та 2 асистами. Його контракт з клубом завершується влітку.
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