Агент Зозулі – про образи українця фанатами Райо Вальєкано: Людина допомагає своїй країні, її не можна називати нацистом

Агент Романа Зозулі Володимир Кузьменко шокований поведінкою вболівальників Райо Вальєкано, які назвали українця нацистом.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений. Після перерви гості відмовилися виходити на поле через образи місцевих фанатів на адресу Романа Зозулі. Доля матчу буде вирішена пізніше.

"Це дуже неприємно. Я навіть не знаю, що відповісти людям, які називають Зозулю неонацистом. Він просто патріот своєї країни.

"Або ми припиняємо образи, або не рухаємось вперед як країна": партнер Зозулі – депутату, який назвав українця нацистом

Зозуля не грав у Райо тому, що не хотів? Він хотів грати, але хто зміг би витримати той тиск, якого зазнав не лише Роман, але і його сім'я?

Люди переглянули 4 чи 5 фото і інтерпретують їх так, як їм заманеться. Безумовно, їхня думка щодо Романа – помилкова. Він – патріот України, який підтримує своїх громадян. Якщо ви пам'ятаєте, його також підтримували багато відомих українців. Якщо людина допомагає своїй країні та військовим, її не можна називати нацистом", – розповів Кузьменко Cadena SER.

''Зозуля – йо**ний нацист'': матч Райо Вальєкано – Альбасете зупинили через образи українця – форвард не стримав сліз