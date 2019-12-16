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Агент Зозулі – про образи українця фанатами Райо Вальєкано: Людина допомагає своїй країні, її не можна називати нацистом

11:08 524 Читать на русском
Агент Зозулі – про образи українця фанатами Райо Вальєкано: Людина допомагає своїй країні, її не можна називати нацистом
Роман Зозуля з агентом / фото: Facebook Володимира Кузьменка

Агент Романа Зозулі Володимир Кузьменко шокований поведінкою вболівальників Райо Вальєкано, які назвали українця нацистом.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений. Після перерви гості відмовилися виходити на поле через образи місцевих фанатів на адресу Романа Зозулі. Доля матчу буде вирішена пізніше.

"Це дуже неприємно. Я навіть не знаю, що відповісти людям, які називають Зозулю неонацистом. Він просто патріот своєї країни.

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Зозуля не грав у Райо тому, що не хотів? Він хотів грати, але хто зміг би витримати той тиск, якого зазнав не лише Роман, але і його сім'я?

Люди переглянули 4 чи 5 фото і інтерпретують їх так, як їм заманеться. Безумовно, їхня думка щодо Романа – помилкова. Він – патріот України, який підтримує своїх громадян. Якщо ви пам'ятаєте, його також підтримували багато відомих українців. Якщо людина допомагає своїй країні та військовим, її не можна називати нацистом", – розповів Кузьменко Cadena SER.

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Зозуля розкішно відповів фанатам Райо Вальєкано, які нецензурно ображали українця
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Теги
Альбасете Альбасете Райо Вальєкано Райо Вальєкано Роман Зозуля Роман Зозуля Зозуля скандал Райо Вальєкано Українці за кордоном Іспанія футбольні фанати Володимир Кузьменко
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