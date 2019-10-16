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Агент Зінченка натякнув на можливий трансфер свого клієнта до Серії А

23:10 705 Читать на русском
Агент Зінченка натякнув на можливий трансфер свого клієнта до Серії А
Олександр Зінченко / Reuters

Агент Олександра Зінченка Алан Прудніков прокоментував виступ свого клієнта за Манчестер Сіті та натякнув на можливий трансфер до Серії А.

"Озираючись назад, можу сказати, що залишитися в Манчестер Сіті – правильний вибір. Вдячні Гвардіолі, що він дав Олександру можливість розвиватися і грати. Зінченко продовжив контракт, він сфокусований на цьому клубі, хоче з ним виграти багато трофеїв.

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У Гвардіоли він грає фуллбека, але може вийти на мінімум чотирьох позиціях. Сьогодні він зосереджений на грі за Манчестер Сіті, але в футболі ніколи не говори ніколи. Одного разу було б непогано перемогти Роналду і в Серії А. Але потрібно, щоб Кріштіану не зав'язав з футболом, адже зараз майбутнє Зінченко пов'язано з "містянами", – поділився Прудніков у коментарі Calcionapoli24.

До слова, Зінченко провів 9 матчів у складі Манчестер Сіті у цьому сезоні, не відзначившись результативними діями.

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