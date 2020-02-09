Агент Жоржінью натякнув на можливий перехід хавбека в Ювентус

Жоау Сантос, агент півзахисника Челсі Жоржінью, поділився думками щодо перспектив свого клієнта.
"На трансферному ринку може статися все, що завгодно, я не став би категорично відмовляти Ювентусу. Жоржінью має трирічний контракт з Челсі, залишитися тут – це пріоритет. Але ми також можемо обдумати зміну клубу в липні.
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Якби Ювентус справді був зацікавлений у ньому, а Челсі був би готовий продати, ми б, безумовно, оцінили їхню пропозицію. Гадаю, тоді клуби б змогли дійти згоди", – заявив Сантос в коментарі Tuttomercato.
Нагадаємо, тренером Ювентуса є Мауріціо Саррі, який раніше співпрацював з Жоржінью в Челсі та Наполі.
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