Агент Жоржінью натякнув на можливий перехід хавбека в Ювентус

Жоау Сантос, агент півзахисника Челсі Жоржінью, поділився думками щодо перспектив свого клієнта.

"На трансферному ринку може статися все, що завгодно, я не став би категорично відмовляти Ювентусу. Жоржінью має трирічний контракт з Челсі, залишитися тут – це пріоритет. Але ми також можемо обдумати зміну клубу в липні.

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Якби Ювентус справді був зацікавлений у ньому, а Челсі був би готовий продати, ми б, безумовно, оцінили їхню пропозицію. Гадаю, тоді клуби б змогли дійти згоди", – заявив Сантос в коментарі Tuttomercato.

Нагадаємо, тренером Ювентуса є Мауріціо Саррі, який раніше співпрацював з Жоржінью в Челсі та Наполі.

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