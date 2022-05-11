Форвард Манчестер Сіті Габріел Жезус налаштований покинути клуб влітку. На нього є чимало претендентів.

Після трансферу Ерлінга Холанда у Сіті 25-річний бразилець ухвалив рішення покинути команду. Останнім часом його активно сватали в Арсенал.

Манчестер Сіті офіційно оголосив про трансфер Холанда

У коментарі інсайдеру Фабріціо Романо агент Жезуса Марсело Петтінаті підтвердив зацікавленість "канонірів" у послугах його клієнта: "У нас були перемовини з Арсеналом щодо Габріела. Нам подобається проєкт, тому ми обговорюємо можливість переходу. Також є ще 6 клубів, зацікавлених у Жезусі, але він сфокусований на фінальних матчах Сіті. Далі ми подивимось".

Нагадаємо, форвард виступає за "містян" з 2017-го. Цього сезону він відіграв 39 поєдинків, відзначившись 13 голами й 12 асистами.

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