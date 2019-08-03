Агент Жерсона Родрігеса: У мого клієнта були пропозиції з Європи та Японії

Агент Жерсона Родрігеса Ахмед Нума прокоментував перехід свого клієнта в Динамо.

"Пропозиції від інших клубів були. Персоною Родрігеса цікавилися і в Європі, і в Японії. Але інтереси гравця на першому місці. Він хотів виступати в єврокубках, хотів грати в сильній європейській команді. Ми уявляли, що таке Динамо, яка роль у цього клубу в європейському футболі і нас цей варіант влаштовував.

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Динамо спрацювало швидше і конкретніше інших претендентів на гравця. Це був приклад правильно організованого трансферу, коли справ більше, ніж розмов. В кінцевому підсумку вибір був за самим Жерсоном, а він вирішив, що Динамо – це правильний клуб для нього.

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У Джубіло Івати були вигідні пропозиції від інших японських клубів, але керівництво клубу не хотіло продавати його в Японію, в інший місцевий клуб. Ми дуже вдячні керівництву Динамо за професіональний підхід в цій угоді", – цитує Нуму FC Dynamo Nation.