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Агент Умтіті провів перемовини з ПСЖ та Манчестер Юнайтед

18:10 226 Читать на русском
Агент Умтіті провів перемовини з ПСЖ та Манчестер Юнайтед
Самюель Умтіті / фото: ФК Барселона

Захисник Барселони Самюель Умтіті може змінити клубну прописку цього літа.

У переході оборонця Барселони Самюеля Умтіті зацікавлені Манчестер Юнайтед та ПСЖ. Агент французького футболіста вже провів перемовини з парижанами та манкуніанцями, повідомляє AS.

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Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед готовий заплатити Барселоні 50 млн євро за Умтіті. Сам футболіст заявляв, що не хоче покидати каталонський клуб.

До слова, у минулому сезоні Умтіті провів за Барселону лише 14 поєдинків у Ла Лізі, адже пропустив тривалий термін через травм.

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