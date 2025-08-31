Вболівальники Бенфіки дуже задоволені, що тепер у їхньому складі будуть два українські легіонери.

Анатолій Трубін вже 2 роки захищає ворота "орлів", а тепер у їхньому півзахисті гратиме Георгій Судаков. Бенфіка узгодила з Шахтарем оренду хавбека з обов'язковим викупом на загальну суму 27 млн євро + різноманітні бонуси.

Шахтар опублікував зворушливе прощання Судакова: "Зробили мене людиною"

Лісабонський клуб не приховує, що Трубін посприяв трансферу земляка. Прес-служба "орлів" опублікувала дві картинки з репліками Анатолія: "Переходь до Бенфіки" під час переговорів і "Роботу зроблено" після офіційного оголошення переходу. Фанати додають купу кумедних коментарів з підписами "Агент Трубін".

Нагадаємо, нещодавно Бенфіка пройшла кваліфікацію до основного етапу Ліги чемпіонів, тому двоє українців зможуть показати себе у найсильнішому турнірі Європи.

Судаков дав перше інтерв'ю в статусі гравця Бенфіки – гучні обіцянки, вплив Трубіна і позиція на полі