Агент Тайсона прокоментував інформацію про інтерес до гравця Шахтаря із Росії
Дієго Дарнеллес – агент хавбека Шахтаря Тайсона – вкотре наголосив, що бразилець хоче повернутися на батьківщину.
Кілька днів тому бразильські ЗМІ повідомляли, що атакувальний півзахисник "гірників" прагне приєднатися до Інтернасьоналя, тому відповів відмовою на кілька пропозицій, одна із яких нібито була з чемпіонату Росії.
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"Ні, жодних пропозицій із Росії не надходило. Мова не тільки про офіційні запити, але і про попередні контакти, тому ця інформація не відповідає дійсності. Ви знаєте, Тайсон відіграв за межами Бразилії вже 11 сезонів, і дуже хоче повернутися на Батьківщину", – цитує Дарнеллеса Євро-Футбол.
Нагадаємо, бразилець виступає за Шахтар з 2013 року. Перед тим захищав кольори Металіста, до якого перебрався якраз із Інтернасьйоналя. У поточному сезоні провів за "гірників" 15 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.
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