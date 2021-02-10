Кілька днів тому бразильські ЗМІ повідомляли, що атакувальний півзахисник "гірників" прагне приєднатися до Інтернасьоналя, тому відповів відмовою на кілька пропозицій, одна із яких нібито була з чемпіонату Росії.

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"Ні, жодних пропозицій із Росії не надходило. Мова не тільки про офіційні запити, але і про попередні контакти, тому ця інформація не відповідає дійсності. Ви знаєте, Тайсон відіграв за межами Бразилії вже 11 сезонів, і дуже хоче повернутися на Батьківщину", – цитує Дарнеллеса Євро-Футбол.

Нагадаємо, бразилець виступає за Шахтар з 2013 року. Перед тим захищав кольори Металіста, до якого перебрався якраз із Інтернасьйоналя. У поточному сезоні провів за "гірників" 15 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.

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