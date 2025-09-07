"Як Динамо вийшло на Бленуце? Було кілька осіб, які ухвалювали рішення у технічному штабі. Його хотіли і пан Суркіс, і тренер, і всі, хто вирішував там. Щоб запропонувати таку суму за гравця з Румунії, вважаю, дуже важливо, що у тобі були зацікавлені. Власник дуже хотів його, зважаючи на суму трансферу та складну ситуацію, у якій перебувала Універсітатя Крайова.

Скандальний новачок Динамо перепросив за репости Соловйова і росіян: "Я не знав цих людей і не підтримую РФ"

Вони (Динамо – прим.) стежили за ним щонайменше 6 місяців, але знали його значно довше, щоб заплатити за нього такі гроші. Це не було спонтанним чи поспішним рішенням", – поділився Чорнодоля в коментарі Fanatik.ro.

Нагадаємо, 3 вересня Динамо офіційно оголосило про підписання румунського форварда Владислава Бленуце з Універсітаті Крайови. 23-річний нападник поставив підпис під 5-річним контрактом. Нападник обійшовся Динамо у 2,5 мільйона євро.

Динамо відреагувало на скандал з проросійськими постами Бленуце: "Визнав колишні помилки"