Агент скандального новачка Динамо розкрив деталі трансферу: "Це не було спонтанним чи поспішним рішенням"
Крісті Чорнодоля, агент нападника Динамо Владислава Бленуце, розповів, як відбувався перехід румунського форварда до України.
"Як Динамо вийшло на Бленуце? Було кілька осіб, які ухвалювали рішення у технічному штабі. Його хотіли і пан Суркіс, і тренер, і всі, хто вирішував там. Щоб запропонувати таку суму за гравця з Румунії, вважаю, дуже важливо, що у тобі були зацікавлені. Власник дуже хотів його, зважаючи на суму трансферу та складну ситуацію, у якій перебувала Універсітатя Крайова.
Вони (Динамо – прим.) стежили за ним щонайменше 6 місяців, але знали його значно довше, щоб заплатити за нього такі гроші. Це не було спонтанним чи поспішним рішенням", – поділився Чорнодоля в коментарі Fanatik.ro.
Нагадаємо, 3 вересня Динамо офіційно оголосило про підписання румунського форварда Владислава Бленуце з Універсітаті Крайови. 23-річний нападник поставив підпис під 5-річним контрактом. Нападник обійшовся Динамо у 2,5 мільйона євро.
