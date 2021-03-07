Бехрад Талебі, менеджер Аллах'яра Сайядманеша, зізнався, що нападник луганців не збирається покидати клуб, адже чудово почувається в Україні.

"Влітку він точно не повернеться в Фенербахче. Я вперше чую таку інформацію. Зараз у Аллах'яра контракт до 2022 року. Якщо він продовжить грати в такому дусі, то великі клуби захочуть здійснити трансфер. Він наймолодший іранський футболіст, який грає на такому рівні.

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Можу сказати, що після матчу з Шахтарем було багато дзвінків Зорі щодо Сайядманеша, але запевняю, що він залишиться тут ще на рік. Він покине луганський клуб лише в тому випадку, якщо захоче заробити грошей для своєї команди.

Він щасливий грати в Зорі, йому дуже подобаються тренер, гравці, умови. Аллах'яру комфортно", – сказав агент у коментарі Футбольному формату.

До слова, іранець належить Фенербахче, а орендна угода із Зорею розрахована до кінця 2021 року. У поточному сезоні Аллах'яр Сайядманеш провів 14 матчів за "мужиків", відзначився 3 голами та 2 асистами.

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