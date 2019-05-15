Агент Санчеса мав зустріч із представниками Ювентуса та Інтера – на шляху трансферу одна перепона

Посередник, який представляє інтереси нападника англійського Манчестер Юнайтед Алексіса Санчеса, зустрівся із функціонерами туринського Ювентуса та міланського Інтера.

Чилійський форвард зацікавив італійські гранди, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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За його інформацією, агент Санчеса Фернандо Фелісевіч уже провів перемовини з представниками Юве та Інтера. Однак, переїзд 30-річного нападника до Серії А буде неможливим, поки він не зменшить власні фінансові апетити. Алексіс прагне заробляти 12 млн євро за сезон.

У сезоні 2018/19 чилієць провів 20 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив лише 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі. Цікаво, що "Стара синьйора" цікавилася Санчесом, коли той ще виступав за Удінезе.

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