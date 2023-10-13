"У нас хороші взаємини із Сандерлендом, бо ми туди раніше зробили трансфер українського форварда Тимура Тутєрова з Колоса.

Миколенко: Не буду сильно "травити" Русина

Після отримання заявки на пошук форварда, який може зіграти також на фланзі, розглядали різні кандидатури. Запропонували Назарія Русина, узгодивши питання з його агентом Вадимом Шаблієм. Почався перемовний процес. Сумісно з Шаблієм ми змогли оформити цей перехід.

Процес затягнувся, бо сторони ніяк не могли дійти до компромісу, який би задовольнив обидва клуби. Шляхом перемовин вдалося про все домовитися. Всі залишилися задоволеними. Тривалий час клуби торгувалися за вартість футболіста. В цьому була головна заминка", – розповів Андрій Кириченко в інтерв'ю для Sport.ua.

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