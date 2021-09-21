Жорже Мендеш, агент Роналду, контактував з керівництвом мадридського Атлетіко, щоб дізнатися, чи можливий перехід Кріштіану до складу "матрацників", стверджує Sport.es.

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За інформацією джерела, боси Атлетіко не проявили серйозного інтересу до португальця, а переговори щодо трансферу не відбулися. Лише після цього Мендеш зосередився на роботі з манчестерськими клубами.

Нагадаємо, влітку Кріштіану Роналду вирішив покинути Ювентус. Спочатку очікувалося, що форвард опиниться в Манчестер Сіті, але в підсумку він оформив своє повернення на Олд Траффорд.

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