Влітку Роналду повернувся на Олд Траффорд, але МЮ не вдалося закріпитися серед лідерів АПЛ. Кріштіану – один із перших, кому дістається від критиків. Останнім часом претензії до нього висловлювали Габріель Агбонлахор та навіть колишній одноклубник Гарі Невілл.

"Гравці Манчестер Юнайтед бояться Роналду": екс-гравець збірної Англії розніс Кріштіану за егоїзм

"Кріштіану Роналду дуже щасливий у Манчестер Юнайтед. Звично для себе він продовжить демонструвати чудову гру. Я впевнений, що це буде чудовий сезон для нього", – цитує Мендеша Mundo Deportivo.

У нинішньому сезоні 36-річний португалець провів у складі Манчестер Юнайтед 21 матч, ставши автором 14 голів та трьох асистів. Саме Роналду став найкращим бомбардиром манкуніанців за підсумками 2021 року, хоча приєднався до команди лише влітку.

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