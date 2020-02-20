Агент: Повернення Аллегрі в Ювентус – спекуляції

Джованні Бранчіні – агент Массіміліано Аллегрі – спростував чутки щодо повернення свого підопічного до "Старої синьйори".

"Повернення Аллегрі в Ювентус – це лише припущення і спекуляції, жодних контактів у нас не було. Я думаю, що він хоче виїхати за кордон. Це його бажання зараз, але на даний момент немає ніяких угод з англійськими, іспанськими або французькими клубами.

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Ми чекаємо відповідного моменту, аби оцінити всі пропозиції і варіанти, адже зараз є багато команд, які вирішують, змінити своїх головних тренерів чи продовжити роботу з ними", – наводить слова агента Аллегрі видання La Politica nel Pallone.

Нагадаємо, Аллегрі працював у Ювентусі з 2014 по 2019 роки. За цей період він виграв з туринцями п’ять чемпіонських титулів поспіль, чотири Кубки Італії та два Суперкубки Італії.

Раніше з'явилася інформація, що емпіони Італії хочуть попрощатися з нинішнім наставником команди Мауріціо Саррі і повернути Аллегрі до тренерства.

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