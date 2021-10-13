Тулліо Тінті, менеджер Андреа Пірло, оцінив роботу свого клієнта в Ювентусі та ймовірний прихід на місце Рональда Кумана у Барселоні.

"Гадаю, що Андреа у Ювентусі зробив усе, що міг, враховуючи те, що це був його перший рік у статусі головного тренера.

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Що стосується інформації про Барселону, то на цей момент переговорів немає. Скоро вони можуть початися", – наводить слова Тінті Football Italia з посиланням на Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, Пірло очолював "Стару синьйору" з серпня 2020-го по травень 2021 року. Іспанські медіа називали 42-річного італійського фахівця одним із претендентів на пост наставника Барселони, який може незабаром звільнитись.

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