Напередодні з'явилася інформація про перехід 21-річного захисника з Динамо Ческе Будейовіце до Славії – найсильнішої команди Чехії останніх років. Агент В'ячеслав Заховайло розповів, що трансфер Максима Таловєрова вже оформлений.

"Ще місяць тому було підписано відповідну домовленість, і з 1 січня Максим переходить у Славію. Сума угоди складає близько 1 млн євро.

Захисник молодіжної збірної України перейде в Славію за 700 тисяч євро, – журналіст

Це приклад для наслідування будь-яким молодим гравцям, назвемо їх ноунеймами, які пробилися практично з нізвідки. Коли Максим приїхав до Чехії, він скромно пішов грати у команду U-19 Чеське Будейовіце. Там його помітили, взяли в оренду до Спарти, де він відіграв близько півроку. Спарта не використала опцію викупу гравця, після чого він повернувся у Чеське Будейовіце.

Там із ним дуже добре працювали, довіряли йому, і він потихеньку через різні матчі – як вдалі, так і не дуже – набирав форму. Потім зі мною зв'язався головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань, спитав про Таловєрова. Я йому порадив залучати цього футболіста до матчів молодіжки. Кілька місяців тому я розмовляв з генеральним директором Чеське Будейовіце, він дуже добре відгукувався про Таловєрова і зазначив, що клуб пов'язує з цим футболістом великі надії.

Мабуть, пропозиція Славії була настільки цікавою, що вони домовилися про його трансфер. Контракту я не бачив, але зі слів менеджменту Славії знаю, що там, крім трансферної вартості, вказуються також опції, пов'язані з відсотками від подальшого продажу", – цитує Заховайла Footboom.

Таловєров є вихованцем академії Шахтаря. Також пограв за молодіжні команди київського Арсенала та Олімпіка. Підкорювати Чехію поїхав у 2019-му і навіть виступав за молодіжку Спарти на правах оренди. У поточному сезоні зіграв 15 матчів у всіх турнірах, а Динамо Чеське Будейовіце йде на 8-й позиції турнірної таблиці.

Українець у Спарті: починав з Миколенком, вітається з Росіцкі, після скандалу у Ворсклі розчарований нашим футболом