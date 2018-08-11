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Агент Н'Зонзі підтвердив інтерес Роми до гравця

10:22 29 Читать на русском
Агент Н'Зонзі підтвердив інтерес Роми до гравця
Стівен Н'зонзі / фото: ФК Севілья

Фідель Н'Зонзі, батько і агент півзахисника Севільї Стівена Н'Зонзі, заявив, що італійська Рома веде переговори щодо трансферу гравця.

"Рома – один з варіантів. Їх спортивний директор Рамон Родрігес Мончі є великим професіоналом. Він знає, що робить і що повинен робити", – сказав Фідель в ефірі TeleRadio Stereo.

Конкурент Луніна Касілья може стати гравцем Севільї

У послугах Н'Зонзі зацікавлена ​​також Барселона, але фаворитом в боротьбі за 29-річного гравця вважається Рома. Сума операції оцінюється в 39 мільйонів євро.

У минулому сезоні Н'Зонзі відіграв 27 матчів у Прімері, забив один гол і віддав дві результативні передачі.

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