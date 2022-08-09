Олексій Альохін, офіційний представник Михайла Мудрика, розповів про ситуацію з потенційним переходом свого підопічного в один з європейських клубів.

"Я не буду оригінальним, якщо скажу, що Михайло має величезне бажання перейти в один із європейських топ-чемпіонатів. За всієї поваги до чемпіонату України, ми розуміємо, що через ситуацію, що склалася в нашій країні, чемпіонат цього року буде набагато слабшим, ніж попередні.

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Від’їзд легіонерів, проведення матчів не на найкращих полях, багатогодинні переїзди автобусом, звичайно, навряд чи сприяють прогресу гравця. Моя думка, що якби не було війни, то Шахтар – найкращий варіант для продовження кар’єри Михайла. Як то кажуть, війна сплутала всі карти.

Отримавши, на мій погляд, декілька солідних фінансових пропозицій як для клубу, так і для гравця і з огляду на те, що відбувається в нашій країні, ми з гравцем сподівалися, що Шахтар прийме одну з них. Але зараз Шахтар відхилив усі пропозиції. У клубі хочуть отримати більшу компенсацію.

Приємно, що директор із футболу Шахтаря Даріо Срна високо оцінив Мудрика, поставивши його в один ряд із зірками світового футболу. Приємно й те, що за останні роки Шахтар інвестував великі гроші в талановитих легіонерів, але найзатребуванішим і найдорожчим виявився Михайло Мудрик. Футболіст хоче рости, футболіст хоче розвиватися, грати на найвищому рівні та захищати кольори національної збірної. На даний момент Михайло Мудрик – гравець Шахтаря, він з повагою ставиться до свого клубу, є великим професіоналом і віддається на 100% як в офіційних матчах, так і на тренуваннях", – сказав Альохін у коментарі SportArena.

Нагадаємо, Байєр, з яким Шахтар вів найтриваліші перемовини, вийшов з діалогу через постійну зміну позиції "гірників" у переговорному процесі. Брентфорду донеччани відмовили ще раніше. Напередодні Ніцца також не змогла задовольнити фінансові апетити "помаранчево-чорних". ЗМІ також повідомляють про неназваний клуб, який готовий викласти за Мудрика 30 млн євро. Чинний контракт Шахтаря з Михайлом діє до 2026 року.

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